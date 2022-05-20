شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 280 جندياً أوكرانياً وتدمير 59 مدرعة عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تركز القوات المسلحة الروسية ضرباتها الجوية، حول المناطق النائية في أوكرانيا، وفقا للبيانات الصادرة عنها.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إنه جرى شن هجمات على بلدات بخموت وبيريستوف وكوستيانتينيفكا، بين بلدات أخرى في منطقة دونيتسك، وعلى بلدة تشوهويف في منطقة خاركيف.

وأدت الهجمات إلى تدمير أربعة مواقع قيادة أوكرانية وسبعة مستودعات، وبالإضافة لذلك، بحسب كوناشينكوف، قتل الفيلق الجوي الروسي وسلاح الجو التكتيكي 280 جنديا أوكرانيا ودمرا 59 مركبة عسكرية مدرعة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة ،أعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني عن مقتل 28الفا و700 جندي روسي منذ غزو موسكو للبلاد.