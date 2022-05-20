انت الان تتابع خبر أنتحار منتسب أمني 'داخل سريته' في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "منتسبا أمنيا أقدم على الأنتحار اثناء فترة الاستراحة داخل مقر السرية الرابعة فوج طوارئ بغداد ١١".

وأضاف، أن "المنتسب من سكنة منطقة الزعفرانية، مبينا ان عملية الانتحار تمت باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع بندقية دون معرفة الأسباب".

