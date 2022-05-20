اخبار العالم

أنتحار منتسب أمني 'داخل سريته' في بغداد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أنتحار منتسب أمني 'داخل سريته' في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "منتسبا أمنيا أقدم على الأنتحار اثناء فترة الاستراحة داخل مقر السرية الرابعة فوج طوارئ بغداد ١١".

وأضاف، أن "المنتسب من سكنة منطقة الزعفرانية، مبينا ان عملية الانتحار تمت باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع بندقية دون معرفة الأسباب".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا