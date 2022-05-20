- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي والتلقيحي لجائحة كورونا في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "سجلت 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 122 شخصا للشفاء".
وأضاف البيان، أن "الوزارة لم تسجل اي حالة وفاة بكورونا بعموم المحافظات "، مشيرا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 14029".
وأضاف البيان، أن "الوزارة لم تسجل اي حالة وفاة بكورونا بعموم المحافظات "، مشيرا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 14029".