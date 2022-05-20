الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "سجلت 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 122 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "الوزارة لم تسجل اي حالة وفاة بكورونا بعموم المحافظات "، مشيرا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 14029".

