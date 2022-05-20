شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تنعي سمير صبري: قدم أعمالا ستظل محفورة في أذهان وقلوب محبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين النجم الكبير سمير صبري الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء بفن راقي متميز، قدم خلالها للشاشة الصغيرة والسينما أعمالا وإبداعات راقية ومتميزة ستظل محفورة في أذهان وقلوب محبية.

وتقدمت الهيئة الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل ولأسرة الفن المصري الأصيل، داعين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

توفى، صباح اليوم الجمعة، الفنان سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وجارى إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.