شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تنعى سمير صبري: رحل الفنان الشامل بعد مسيرة حافلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الفنان الكبير سمير صبري، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد حياة فنية حافلة، مضيفة أن مسيرة الراحل الكبير امتدت لأكثر من 60 عاما طاف خلالها بأروقة الفن بداية بالعمل الإذاعي والتليفزيوني كمقدم برامج بالعربية والإنجليزية، ومرورا بعشرات الأفلام والمسلسلات وكان نموذجا للفنان الشامل.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص العزاء لعائلته ولأسرة الفن المصري والعربي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

توفى، صباح اليوم الجمعة، الفنان سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وجارى إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.