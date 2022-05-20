تحت تهديد السلاح.. ضبط عصابة لسرقة السيارات بالإكراه في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، تشكيل عصابي بالشرقية تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.

تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) أنه حال سيره بسيارته الملاكي بدائرة المركز اعترض طريقه (3 أشخاص مجهولين) يستقلون سيارة ملاكي بدون لوحات وقام (إثنين منهم) بالترجل من السيارة وبحوزة أحدهما سلاح ناري وقاما بتهديده والاستيلاء على سيارته وهاتفه المحمول ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالإكراه ضم (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2 بندقية آلية- وخزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار - الهاتف المحمول المستولى عليه).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.