كاملة التشطيب.. الإسكان تبدأ حجز شقق الرحاب ومدينتي الأحد - الشروط والأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية حجز شقق مدينتي والرحاب ضمن حصة الوزارة في المشروعين يوم الأحد المقبل 22 مايو.

وأوضحت وزارة الإٍسكان في بيان لها، الجمعة، أن الطرح الجديد عبر الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.

ويبدأ الحجز، الأحد المقبل الموافق 22 مايو، عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، https://nuca.tmg.com.eg/home

شروط التمويل وفقا لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى:

- حد أقصى ثمن الوحدة 3 مليون جم بدون وديعة الصيانة.

- حد أقصى التمويل %80 من قيمة الوحدة.

- سعر الفائدة %8 متناقصة.

- لا توجد مصروفات إدارية.

- الحد الأقصى للتمويل 25 سنة: بشرط ألا يتجاوز عمر العميل 65 سنة فى نهاية التقسيط.

- وفي حالة التمويل على أكثر من فرد فى الأسرة شرط العمر على الفرد الممول الأكبر سنا.

عمل استعلام ائتماني وميداني وشامل.

- تقديم إثبات رسمي لدخل العميل بحد أقصى 50 ألف جم للأعزب و 70 ألف جم للأسرة شهريا.

ويمكن التعرف على شروط التقديم والأسعار على النحو التالي: