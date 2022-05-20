بالصور- ضبط 7 ذبائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة بالتنسيق مع الطب البيطري، ومركز شرطة حوش عيسى، اليوم الجمعة،حملات مكبرة على الأسواق ومحلات بيع اللحوم، أسفرت عن ضبط 7 ذبائح.

جرى ضبط أحد الجزارين بحيازته ذبيحة كاملة غير صالحة للاستهلاك، تزن 300 كجم بفحصها تبين وجود نزيف دموى في الأغشية المخاطية للحوم والأحشاء تغير فى الخواص الطبيعية وتنبعث منها روائح كريهة تدل على وجود تسمم بكتيري بالذبيحة ولا يوجد عليهآ أي أختام.

وضبط ربع أمامي أيمن لذبيحة بقرى يزن 50 كجم بفحصها تبين وجود بها يرقان "صفرا" و غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 5 ذبائح ضأن مذبوحين ذبح غير حيوي "بعد نفوقها".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإعدام الكميات المضبوطة.