تنسيقية الأحزاب ناعية الفنان سمير صبري: كان نموذجا للفنان الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الفنان الكبير سمير صبري، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد حياة فنية حافلة.

وأوضحت التنسيقية - في بيان اليوم، أن مسيرة الراحل الكبير امتدت لأكثر من ٦٠ عاما طاف خلالها بأروقة الفن بداية بالعمل الإذاعي والتليفزيوني كمقدم برامج بالعربية والإنجليزية، ومرورا بعشرات الأفلام والمسلسلات وكان نموذجا للفنان الشامل.

وقدمت خالص العزاء لعائلته ولأسرة الفن المصري والعربي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.