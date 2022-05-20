فيديو وصور- محافظ البحيرة يفتتح مسجد محمد مكرم بتكلفة 10 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، مسجد محمد حسني مكرم بقرية قراقص بمركز دمنهور، والمقام بالجهود الذاتية بتكلفة 10 ملايين جنيه.

جاء ذلك، بالتزامن مع افتتاح 14 مسجدًا آخر بنطاق المحافظة بتكلفة 20 مليون و720 ألف جنيهًا.

وصرح آمنة إن الفترة من 2018 وحتى الآن شهدت افتتاح أكثر من 282 مسجد بالإضافة لإحلال وتجديد وصيانة 150 مسجدًا أخر بتكلفة إجمالية بلغت 391 مليون جنيه.

حضر افتتاح المسجد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، و المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم الأسبق والنائب محمد الحوفي، وجمع كبير من أهالي القرية.