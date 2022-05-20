رئيس بنك QNB مصر: رفع الفائدة يتسهدف مواجهة التضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2% أمس، جاء في توقيت مناسب للسيطرة على الضغوط التضخمية المستوردة ويترافق مع التطورات العالمية.

وأضاف أن الأحداث والأزمات التي تمر بها الاقتصادات في العالم تسببت في ارتفاع كبير بمعدلات التضخم مثل الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمدادات والتوريد، وارتفاع أسعار الطاقة وما خلفته تداعيات جائحة كورونا التي كبدت الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وأوضح محمد بدير، في بيان للبنك اليوم الجمعة، أن البنك المركزي المصري يستخدم ما يراه مناسبا من أدوات السياسة النقدية بعد دراسة متأنية وتحليل عميق للسيطرة على معدلات التضخم واحتواء ارتفاع الأسعار وتعزيز قوة العملة المصرية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، إن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تعكس حرصة الدائم على دعم أموال المودعين، بالإضافة إلى اهتمامه أيضا بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتدشين مبادرات خاصة تدعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية بفائدة 5% و8% للمساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي.

وأكد قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري في الصمود أمام الأزمات وقدرته على تخطيها والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد