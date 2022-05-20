بالصور- انطلاق أول مؤتمر لطب الأسنان الرقمي بمدينة السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة بالقرية التكنولوجية، تنظيم أول مؤتمر لطب الأسنان الرقمي في مدينة السادات تحت عنوان Step To Future Of Digital Dentistry ”خطوة نحو مستقبل طب الأسنان الرقمي“، بحضور أطباء الأسنان بمدينة السادات والمنوفية بحضور نقيب أطباء أسنان المنوفية الأستاذ الدكتور أحمد علام وبالتعاون مع نخبة من الأساتذة والاستشاريين في طب وجراحة الأسنان والوجه والفكين، ويهدف المؤتمر للإعلان عن مبادرة "السادات مدينة خضراء" ونشر الوعي بأهمية البيئة النظيفة باستهداف حملات تشجير وجعل المدينة مُحاطة بحزام أخضر.

بدأت الفعاليات بتنفيذ محاضرات متنوعة وورش تدريبية متخصصة في الطب الأسنان قدمها كلاً من الأستاذ الدكتور عمرو إكرام أستاذ دكتور جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد صلاح استشاري علاج جذور الأسنان، والدكتور محمود عمار استشاري التسويق الطبي، وذلك بمشاركة للعديد من أطباء طب الأسنان بمدينة السادات.