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“إستفزازات” كوريا الشمالية تهيمن على أول جولة آسيوية لبايدن

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بايدن يصل إلى كوريا الجنوبية - Reuters

في أول جولة يقوم بها في آسيا منذ توليه منصبه، وصل الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، إلى كوريا الجنوبية .

ووصل بايدن إلى قاعدة أوسان جنوبي سيول، ومن المقرر أن يلتقي مع رئيس كوريا الجنوبية الجديد يون سوك يول اليوم الجمعة وسيزوران مصنعا لشركة سامسونج للإلكترونيات، قبل يوم حافل بالأحداث والمناسبات غدا السبت.

كما ستكون قضية كوريا الشمالية على جدول محادثات الرئيسين الأميركي والكوري الجنوبي.

وكان كيم جون أون زعيم كوريا الشمالية تخلى عن تجميد اختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، كما يتحضّر لاستئناف اختبار قنابل نووية.

يذكر أن التصدي للوجود الصيني في المنطقة إحدى القضايا المهمة في جولة بايدن، لكن كوريا الجنوبية ستلتزم على الأرجح بموقف حذر علنا نظرا لأن بكين هي أكبر شريك تجاري لها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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