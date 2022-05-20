إجلاء المدنيين والمقاتلين المصابين من آزوفستال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أفاد قائد كتيبة آزوف الأوكرانية في بيان مصور نُشر اليوم الجمعة بأنه تم إجلاء المدنيين والمقاتلين المصابين بجروح خطيرة من مصنع آزوفستال في ماريوبول.

وذكر القائد دنيس بروكوبينكو في الفيديو الذي بث على موقع تيليجرام: “لقد أكدنا باستمرار على أهم ثلاثة شروط بالنسبة لنا: المدنيون والجرحى والقتلى”.

وتابع: “تم إجلاء المدنيين. تلقى المصابون بجروح خطيرة المساعدة اللازمة وتم إجلائهم على أن يتم تبادلهم فيما بعد وتسليمهم إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا”.

وقال بروكوبينكو إن عملية نقل القتلى من مصنع أزوفستال، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في ماريوبول، لا تزال جارية. وقال: “أتمنى أن تتمكن أوكرانيا والأهالي في المستقبل القريب من دفن جنودهم بشرف”.