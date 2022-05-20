شولتس يُحَمل روسيا المسؤولية عن أي أزمة غذاء في العالم

برلين: حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، من خطر "أزمة غذائية خطيرة في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية" بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال شولتس في لاهاي اليوم الخميس: "نقول بشكل واضح إن المسؤولية على عاتق روسيا وحدها".

وأشار شولتس إلى أن روسيا تغلق طرق التجارة أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا، وقال إن بلاده، رئيسة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، دعت في اجتماع وزراء التنمية بدول المجموعة إلى تأسيس تحالف من أجل الأمن الغذائي العالمي، والتصدي لهذه الأزمة.

وأضاف شولتس أن التحالف "مفتوح لجميع الذين لا يريدون أن يقفوا موقف المتفرج أمام اضطرار أفقر الدول في العالم إلى دفع ثمن العدوان الروسي".