شكرا لقرائتكم خبر عن التقرير السنوى لـ"الأعلى للإعلام": إصدار تراخيص لـ45 موقعا إلكترونيا و19 قناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير السنوي الرابع الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن موافقة المجلس على إصدار تراخيص لعدد 45 موقعا إلكترونيا، ورفض المجلس 16 طلبا بالترخيص للمواقع الإلكترونية لعد استيفاء الشروط القانونية والفنية.

ولفت التقرير إلى موافقة المجلس على توفيق أوضاع عدد 54 طلبا لاستيفائها المستندات المطلوبة، وإيقاف نهائي لعدد 3 طلبات، موضحا أن المجلس وافق على ترخيص عدد 19 قناة ورفض 5 طلبات بترخيص قنوات .

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، قد أصدر التقرير السنوي الرابع عن نشاط المجلس، والذى تضمن نشاط المجلس في عام و تقرير لجنة الشكاوى وإصدار التراخيص وتقنين الأوضاع ودور المجلس في دعم المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة ودوره في دعم قضية الوعى وقضية المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة والاستراتيجية الإعلامية لعام 2022.

جاء في التقرير، أن المجلس عقد 8 اجتماعات خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021 ناقش خلالها 84 موضوعا وأصدر العديد من القرارات المهمة وذلك من خلال الأكواد والمعايير واللوائح والقوانين و اللجان النوعية وشئون المجلس، ومن أبرز القرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس اعتماد لائحة التعاقدات والمشتريات وفقا للصيغة المعتمدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد مراجعة مجلس الدولة والموافقة على استحداث كود لمنع تسجيل المحادثات التليفونية دون موافقة و إصدار قانون بتنظيم الإعلان عن الوحدات العقارية والتعامل عليها بالعاصمة الإدارية والموافقة على مشروع كود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة.

وتضمن التقرير أن لجان المجلس عقدت 186 اجتماعا خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021، ناقشت خلالها 515 موضوعا وأصدرت العديد من القرارات ، و استقبلت لجنة الشكاوى 289 شكوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى الأسبوع الثانى من ديسمبر 2021 و تم الانتهاء من فحص 276 شكوى منها وجار استيفاء بيانات واستكمال فحص عدد 13 شكوى تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها، كما أوصت اللجنة بحفظ 130 شكوى لعدم وجود مخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية ولعدم تحديد المخالفة الإعلامية والوسيلة الإعلامية المشكو في حقها.