شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تطالب المستفيدين من المعاشات بسرعة تحديث بياناتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت إدارة المعاشات بالنقابة العامة للمحامين، المحامين المستفيدين من معاشات النقابة بسرعة تحديث البيانات بإدارة المعاشات بالنقابة العامة، أو أقرب نقابة فرعية، مضيفة أن الأوراق المطلوبة هي رقم قيد المحامى وصورة بطاقة الرقم القومى للمستفيد، وخطاب من البنك المحول عليه المعاش برقم الحساب .

وبالنسبة للأبناء، لفتت النقابة إلى أن الأوراق المطلوبة هى صورة شهادة الميلاد، مضيفة أنه في حالة التعليم مطلوب بيان بالقيد من الكلية أو المدرسة وفي حالة التخرج، صورة من شهادة التخرج، وأنه بالنسبة للإناث إقرار بعدم الزواج أو العمل مختوم من الفرعية وصورة البطاقة وبرنت تأمينات، وأنه في حالة زواج الأبنة صورة من قسيمة الزواج.

وكان مجدى سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، أعلن أنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة 12 تم تكليف لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين بمراجعة جدول القيد في الفترة من 15/3/2022 إلى 17/5/2022، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة هذه الفترة، وأسفرت النتائج عن اسقاط القيد عن 373 محاميًا، حيث وضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.