شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات لصالح قطاع الصحة بـ46 مليار جنيه فى خطة 22/23.. اعرف المستهدفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، تفاصيل خطة التنمية للدولة للعام المالي 2022/2023، وكان من بين تلك الجلسات استعراض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الرئيسة لمشروع الخطة أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، الإثنين الماضي، بحضور أعضاء اللجنة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.

وتحرص خطة العام القادم على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالـميّة ، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا. وترتكز الخطة على ثلاثة مستهدفات رئيسية هي بناء الإنسانِ الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـمُواطن، وتفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وتدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري.

ونرصد أهم الأرقام المستهدفة في قطاع الخدمات الصحية والتي تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، وفق إعلان وزارة التخطيط من خلال :

- إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية.

- إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبيّة المُتخصّصة في إطار التأمين الصحي الشامل.

- توفير 1500 سرير رعاية مُركَزة فى كافة المُحافظات.

- التركيز على 6 مُحافظات ذات أولويّة (قنا، البحيرة، سوهاج، المنيا، السويس، الجيزة).

- زيادة أَسِرّة المُستشفيات الحكومية بنسبة 11%.

- الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى نسبة إنجازها 90% حاليًا باعتمادات 800 مليون جنيه لعام الخِطّة.

- الانتهاء من إنشاء وتطوير 7 مُستشفيات جامعيّة.

- إحداث تطوير شامل لـ 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز مُتكامِلة لصحة وتنمية الأسرة فى مراكز المرحلة الأولى ضمن المشروع القومى لتنمية الأُسْرة المصرية.

- إنشاء وتجهيز 16 مستشفى مركزى و899 وحدة صحية، وتوفير ألف سيارة إسعاف.

- إنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدات صحية فى إطار مُبادرة "تطوير التجمّعات الحضرية ضمن حياة كريمة"، باعتمادات 2.8 مليار جنيه.

- إنشاء مبنى حديث ومتطور ومُتكامل للمعامل المركزية فى مدينة بدر، باعتمادات 350 مليون جنيه.

- إنشاء 17 محرقة مُخلّفات، وتوفير 131 سيارة مُخلّفات باعتمادات 209 ملايين جنيه فى إطار مشروع مُعالجة النِفايات الطبيّة.

- توفير 7 مستشفيات و5 سيارات إسعاف وعيادات مُتنقّلة، فى جيبوتى وجنوب السودان وأوغندا.