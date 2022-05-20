شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة منال هلال: مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة يحافظ على التراث والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منال هلال عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات القومية، التي تهتم بها الدولة المصرية بكافة أجهزتها ووزاراتها، مضيفة أن هذا المشروع الفريد يحافظ على التراث والتاريخ المصري المرتبط بمسار العائلة المقدسة كجزء أصيل من الإرث الحضاري في مصر والعالم.

وأضافت منال هلال أن الدولة أعطت أولوية لهذا المشروع الوطني الكبير وخصصت له كافة الجهود والاعتمادات المالية المناسبة، مشيرة الى أن مصر تستضيف في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022 مؤتمر الأطراف العالمي السنوي لتغير المناخ (COP27 UN Climate Change Conference) والذي يعقد تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، وهو الأمر الذى يمثل تقديراً دولياً لدور مصر في نشر الوعي البيئي والسعي نحو تطبيق إجراءات التنمية المستدامة والمدن الخضراء وفى القلب منها نشر مفاهيم ومبادئ وتطبيقات التنمية السياحية المستدامة.

ولفتت الى أن مجال تنمية السياحة المستدامة ومجال الاقتصاد الأخضر في مصر لا يزالا في حاجة لمزيد من الدراسات والأبحاث الكاشفة لأهميتهما لمواكبة متطلبات مجابهة التغيرات المناخية وللحفاظ على مقومات التراث المادي واللامادي من الاندثار والتدمير بفعل المؤثرات المناخية الضارة والأنشطة الاستثمارية السياحية التي لا تضع مفاهيم الاستدامة ضمن الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بها.