شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات كبرى.. الدولة تحقق طفرة كبيرة فى قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات مستمرة تحققها الدولة المصرية في شتى المجالات الاقتصادية، وذلك يرجع نتيجة إلى الإنجازات التي تتم في قطاعات عدة بالجمهورية ضمن الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في مصر للارتقاء بحياة المواطن المصري.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، عن النجاح الكبير الذى يحققه قطاع البترول، حيث تشهد الدولة المصرية طفرة كبرى في قطاع الطاقة والبترول، بعد الاكتشافات البترولية الكبيرة في مختلف المحافظات.