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إنجازات كبرى.. الدولة تحقق طفرة كبيرة فى قطاع البترول

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القاهرة - سامية سيد - نجاحات مستمرة تحققها الدولة المصرية في شتى المجالات الاقتصادية، وذلك يرجع نتيجة إلى الإنجازات التي تتم في قطاعات عدة بالجمهورية ضمن الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في مصر للارتقاء بحياة المواطن المصري.

 

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، عن النجاح الكبير الذى يحققه قطاع البترول، حيث تشهد الدولة المصرية طفرة كبرى في قطاع الطاقة والبترول، بعد الاكتشافات البترولية الكبيرة في مختلف المحافظات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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