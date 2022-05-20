نصائح لشحن هاتف الأندرويد الخاص بك بشكل أسرع

نيويورك: تتنافس شركات الهواتف الذكية في توفير شواحن ذات مقدرات عالية وسريعة لتسهيل عملية الشحن على المستخدمين، إلا أن تقنيات الشحن المتقدمة قد لا تتوفر عند الكثير من المستخدمين، لذا يمكنهم استخدام بعض الطرق لتسريع شحن هواتفهم.

فيما يلي مجموعة من النصائح لشحن هواتف أندرويد الذكية بسرعة أكبر، وفق ما أورد موقع "غادجيتس ناو" الإلكتروني:

شراء شاحن سريع

تتمثل إحدى طرق شحن هاتف أندرويد الخاص بك بشكل أسرع في الاستثمار في شاحن سريع. لكن تحقق من التوافق قبل شراء واحد. يتضمن ذلك التحقق مما إذا كان هاتفك يدعم الشحن السريع.

إيقاف الميزات التي تستهلك البطارية

قم بإيقاف تشغيل الميزات التي تستهلك طاقة البطارية مثل الموقع وواي فاي، وبلوتوث. تستهلك واي فاي وبلوتوث وغيرها من الخدمات المماثلة قدرًا ملحوظًا من البطارية. يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيلها إلى تحسين سرعة شحن الجهاز بشكل كبير.

حاول الشحن عبر مقبس الحائط وليس من خلال منافذ يو إس بي

عادةً ما توفر منافذ يو إس بي في السيارات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الأخرى تجربة شحن غير فعالة. توفر مقابس الحائط شحنًا موثوقًا به بسرعة أفضل بكثير.