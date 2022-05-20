وفاة "حنين" متأثرة بإصابتها بـ "خرطوش" في حفل زفاف ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقيت طفلة بمحافظة بورسعيد، مصرعها، اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها بطلقات خرطوش في الوجه والرقبة، وذلك بعد عدة أيام من إصابتها أثناء وقوفها في البلكونة أثناء مرور زفة فرح من شارع السواحل وعدلي بحي المناخ في محافظة بورسعيد، فقام المشاركين بإطلاق طلقات الخرطوش مما تسبب في إصابة الفتاة.

وكان مستشفى السلام بورسعيد قد استقبل الطفلة: حنين مسعد الرزقي 10 أعوام، عن طريق الأهالي، مصابة بأجزاء من طلقات خرطوش في أماكن متفرقة بالوجه والرقبة، وجرى استقبالها بقسم الطوارئ وعمل الأشعة اللازمة لها، وتبين أنها مصابة بـ طلقات في فروة الرأس من الخارج، وداخل تجويف العين اليسرى خلف كرة العين، وداخل التجويف الأنفي الأيمن، وبجانب وخلف الطبلة العليا، وبالجبهة اليسرى للوجه، وعلى جسم الفقرة العنقية الخامسة، وتعاني من ارتشاح هوائي بالرقبة علي جانبي القصبة الهوائية، وتوفت اليوم عقب أيام من إصابتها.

ووجه اللواء حسني عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وجرى ضبط المتهم في الواقعة.

ومن جانبها، أوضحت أسرة الطفلة "حنين" أنها كانت تقف في شرفة المنزل، وأثناء مرور زفة فرح من شارع السواحل وعدلي بحي المناخ ببورسعيد، قام المشاركين باطلاق طلقات الخرطوش مما تسبب في إصابة الفتاة، مطالبة بسرعة محاكمة الجاني أمام قضاء مصر العادل.