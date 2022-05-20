وفرت 500 ألف جنيه.. تشغيل محطة صرف "9 ن" بالإسكندرية بالطاقة الشمسية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل موقع محطة "9 ن"، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والاكتفاء الذاتي.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن محطة "9 ن" تعمل بتكنولوجيا الطاقة الشمسية بنظام" on grid system " بقدره 360 كيلو/وات.

وأشار إلى أنها تعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية بالإسكندرية وتوفر للموقع الطاقة اللازمة للتشغيل، ووفرت ما يقرب من 500 ألف جنيه سنوياً.

وأضاف نافع، أن سيجري التوسع في تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية باستخدام الألواح الفوتوفولتية لتشمل كافة محطات شركة الصرف الصحي.

كانت محطة صرف صحي "9 ن" بالإسكندرية استقبلت المهندس علي البنا، مسئول متابعة محطات الطاقة الشمسية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ورافق "البنا" وفد من الشركات التابعة "مطروح – البحر الأحمر – مدن القناة" في إطار تبادل الخبرات بين الشركات والشركات التابعة في مجال الطاقة المتجددة.

وتهدف الزيارة إلى نقل التجارب الناجحة والخبرات بين الشركات، ضمن خطة الشركة القابضة لدعم التكنولوجيات الجديدة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة.