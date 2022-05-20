غدر الأصحاب.. مقتل شاب علي يد شقيقين في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة الأهالي بقرية كفور بلشاي، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، من انتشال جثة لشاب، في العقد الثالث من العمر، من فرع النيل المار بالقرية، بعد تعرضه للضرب من قبل أصدقائه، بسبب خلافات بينهم.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع شاب غرقا، بعد تعرضه للضرب علي يد اثنين أشقاء.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، الي محل الواقعة وتبين من التحريات الأولية، قيام اثنين أشقاء، "وليد.ن"، "محمد.ن" مسجلين خطر، باستدراج المجني عليه، ويدعي "محمد.ع.ف"، إلى مركب نيلية، وقاموا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، وإصابته بعدة طعنات، وإلقائه في نهر النيل، بسبب خلافات سابقة بينهم.

جري إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.