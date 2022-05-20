بينهم أطفال.. إصابة 5 في انهيار حائط منزل بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر انهيار حائط داخل منزل بقرية النواروة بمركز البداري بمحافظة أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

علي الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية وتبين من المعاينة والفحص انهيار حائط بمنزل بقرية النواورة

أسفر الحادث عن إصابة "مشير.ع" 30 عامًا، و"ابراهيم. ع. ص" 6 أعوام، وأشقائه "حمزة" 8 أعوام " عبد الله " عامين، و"اسامة" 10 أعوام.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى البدارى المركزى. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.