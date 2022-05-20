“عرّاب التهريب”.. تصريح اسرائيلي عن صهر سليماني ونجل مسؤول بحزب الله

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استغلال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين لمنصبه ومساعدة ابنه في نقل الأسلحة الاستراتيجية من إيران إلى لبنان.

وأضاف أن نقل الأسلحة يتم عبر رحلات جوية مدنية إلى دمشق حفاظا على السرية ما يعرض المدنيين للخطر وفق البيان.

ولفت بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن الزيارات المتكررة للمدعو رضا هاشم صفي الدين لزوجته في إيران تحمل أبعادًا خفية كتنسيق العمليات، علما بأنه متزوج من ابنة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الإيراني.

ويتابع البيان، “أنه وفي إطار منصبه يقوم هاشم صفي الدين بمتابعة نشاطات حزب الله مع السكان الشيعة، والتواصل مع الشخصيات البارزة في لبنان وإدارة آليات الإعلام والاتصالات”.

واضاف: “أما نجله، سيد رضا، متزوج من ابنة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، ويقوم بزيارة إيران عدة مرات شهريًا حيث تعيش زوجته”.

وقد كشف البيان النقاب عن أن “الرحلات الجوية التي يقوم بها رضا سيد هاشم إلى إيران تحمل أبعادًا عسكرية حيث يستغل سيد رضا إقامته في إيران لتنسيق عمليات نقل أسلحة متقدمة إلى حزب الله مستخدمًا شبكة واسعة من البنى التحتية والموارد والنشطاء التي تعود إلى المجلس التنفيذي الذي يترأسه والده وبدعم جهات على علاقة بالحرس الثوري. ولضمان الحفاظ على السرية، يتم نقل الأسلحة على متن رحلات مدنية من إيران الى مطار دمشق الدولي بما يعرض المدنيين الى خطر محدق”.