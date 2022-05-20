بيع سيارة مرسيدس بـ 135 مليون يورو

فقد بيعت سيارة مرسيدس كوبيه من طراز 300 SLR Uhlenhaut طراز عام 1955 في الخامس من أيار في مزاد سري بمتحف مرسيدس بنز في شتوتغارت بألمانيا، بالتعاون مع الفرع المتخصص في السيارات الفاخرة في دار سوذبيز وشركة صناعة السيارات الألمانية.ومع 135 مليون يورو، بيعت هذه السيارة بسعر يوازي ثلاثة أضعاف السعر القياسي السابق المسجل عام 2018 إثر بيع سيارة من نوع فيراري "250 جي تي أو" طراز عام 1962، والتي تخطى سعرها 48 مليون دولار في مزاد نظمته "ار ام سوذبيز" عام 2018.

إلى ذلك، باتت مرسيدس "300 SLR" من بين "أغلى عشر قطع مباعة في تاريخ المزادات"، بحسب ما أعلنت "ار ام سوذبيز" في بيان نشرته في لندن ونقلته الشركة الأم سوذبيز في نيويورك حيث ستنظم هذا الأسبوع مزاد الربيع للأعمال الفنية.

