الكونغرس الأميركي يوافق على مساعدة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار

19 مايو , 2022 الحرب في أوكرانيا (أ ف ب). وافق الكونغرس الأميركي الخميس على رزمة مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة أربعين مليار دولار، في تأكيد جديد للدعم الراسخ لكييف الذي وعد به الرئيس جو بايدن. وهذه الرزمة من المساعدات التي تشمل جانباً اقتصادياً وإنسانياً إضافة الى أسلحة وذخائر وافق عليها عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ بعيد ظهر الخميس بعدما أقرها مجلس النواب الأسبوع الفائت. وتنتظر الآن مصادقة الرئيس الأميركي عليها.

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