بلينكن يتهم روسيا باستخدام الغذاء سلاحاً في أوكرانيا

19 مايو , 2022
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب)
اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا اليوم الخميس باستخدام الغذاء سلاحاً في أوكرانيا ليس فقط ضد الملايين من سكانها، ولكن أيضاً ضد للملايين حول العالم الذين يعتمدون على الصادرات الأوكرانية، وذلك من خلال احتجاز إمدادات الغذاء «رهينة».
وقال «يبدو أن الحكومة الروسية تعتقد أن استخدام الغذاء سلاحاً سيساعد في تحقيق ما لم يفعله غزوها، وهو تحطيم معنويات الشعب الأوكراني. إن الإمدادات الغذائية لملايين الأوكرانيين وملايين آخرين حول العالم يحتجزها الجيش الروسي حرفيا رهينة».
وتسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة.
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