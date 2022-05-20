افتتاح فرع البنك الزراعي بمدينة الخارجة في الوادي الجديد بعد تطويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أحدث فروع البنك المطورة بمدينة الخارجة بعد تطويره، حسب بيان من البنك.

وقال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، إن الفروع التي يتم افتتاحها عقب الإنتهاء من أعمال التطوير الشاملة لها تأتي في إطار خطة شاملة ينفذها البنك لإعادة تطوير أكثر من 670 فرعًا في كافة المحافظات.

ويستهدف البنك إتاحة كافة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك لعملائه بأعلى معايير جودة الخدمات المصرفية ووفق أحدث النظم المصرفية.

وأوضح أن تطوير الفروع لا يقتصر فقط على الإنشاءات الجديدة وتوحيد الشكل الخارجى والتصميمات الداخلية والأثاث وإنما يمتد بشكل كبير إلى تطوير البنية التكنولوجية للبنك.

وأشار إلى أن الفروع المطورة تستوعب التطورات المتلاحقة في أساليب تقديم الخدمات المصرفية وتكون قادرة على مواكبة كافة المستجدات المصرفية كما يستهدف البنك بناء علامة تجارية مميزة تساهم فى تغيير الصورة الذهنية لدى العملاء والجمهور بشكل عام والوصول لعملاء جدد وفقاً للخطط التوسعية للبنك وزيادة حصته في السوق المصرفية.

وأكد فاروق أن تطوير الفروع يصاحبه أيضا العمل على تنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية التي تتولى تقديم الخدمة المصرفية للعملاء.