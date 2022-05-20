هربا من النيران.. إصابة طفل سقط داخل منور عقار بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصيب طفل بإصابات متفرقة إثر سقوطه داخل منور عقار سكني هربا من حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة دار السلام.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إخطارا من غرفة النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الفتح بمنطقة دار السلام.

دفعت إدارة الحماية المدنية على الفور بسيارتين إطفاء لمكان الحريق ونجحت القوات في السيطرة على الحري ومنع امتداده لباقي الشقق المجاورة.

وبالفحص تبين عُثر على طفل به إصابات متفرقة متأثر بعد سقوطه في المنور محاولا الاحتماء والفرار من لهيب النيران.. تم نقل الطفل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.