دهب وطابا أبرزها.. موقع أسترالى شهير يسلط الضوء على أفضل 7 شواطئ فى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

سلط موقع أسترالي شهير الضوء على 7 شواطئ بالمقصد السياحي المصري، والتي يجب على السائحين الاستمتاع بها خلال زيارتهم لمصر، وذلك تحت عنوان "أفضل سبعة شواطئ في مصر: من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر وخليج العقبة".

وألقى التقرير الضوء على شواطئ البحر الأحمر، مشيرًا إلى شواطئ مدينة دهب والتي وصفها بالمكان المثالي للعودة إلى الطبيعة والاسترخاء والاستمتاع بالأنشطة البحرية المتعددة التي يمكن ممارستها.

كما تحدث عن خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، ووصف شواطئها بأنها ذات رمال بيضاء تتناغم بشكل جميل مع المياه الفيروزية العميقة للبحر الأحمر، وبها يستمتع السائحين بالسباحة وممارسة رياضة الغوص، أما خليج فيورد والذي يقع على بعد 15 كيلومترًا جنوب مدينة طابا، اعتبره التقرير أفضل شاطئ للغوص لكونه يمكن السائحين من الاستمتاع بالغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية الفريدة والتنزه عبر الجبال.

وأشار التقرير إلى إنه بالإضافة إلى المقومات الأثرية الفريدة للمقصد السياحي المصري من أهرامات الجيزة العريقة، ووادي الملوك بالأقصر، والتي تجذب السائحين من أنحاء العالم كافة، إلا أنه يتميز أيضًا بسواحل رائعة تحتوي على منتجعات فاخرة تتيح الفرصة للاستمتاع بالغوص في مياه البحر الأحمر الصافية والحياة البحرية الخلابة. هذا بالإضافة إلى الشواطئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وأبرز التقرير شواطئ الساحل الشمالي، وخاصة مدينة العلمين الجديدة وخليج ألماظة، حيث تتميز شواطئ هذا الساحل بأن رمالها بيضاء نقية ومياهها زرقاء صافية بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات والمطاعم الراقية، كما تتميز بالمناظر الهادئة لشواطئ البحر الأبيض المتوسط وإمكانية الاستمتاع بالرياضات الشاطئية مثل ركوب الأمواج الشراعية والتجديف بالكاياك.

وفى مدينة الغردقة أوضح التقرير أن السائح يمكن أن يستمتع فيها برحلة بحرية رائعة لمشاهدة الدلافين، فضلًا عن الاستمتاع بمناظر غروب الشمس الخلابة، وممارسة رياضة الغوص.

وتحدث التقرير أيضا عن شاطئ النيزك، والذي يقع على بعد 13 كيلو متر جنوب مدينة مرسى علم حيث المياه الدافئة على مدار العام.ويعتبر أعجوبة مذهلة.