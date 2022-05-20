اليوم.. قطع مياه الشرب عن 22 منطقة 14 ساعة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، بيانًا حول قطع مياه الشرب اليوم الجمعة، عن 22 منطقة في مدينة أسوان، لمدة 14 ساعة.

وجاء في نص البيان: "نظراً لقيام شركة مياه الشربوالصرف الصحى بأسوان، بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط مياه الحلقى بشارع السماد وأعمال تطهير وصيانة محطات صرف صحى 10 و14 مما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق "عزب كيما بالكامل، وعمارات كيما والسد، وعمارات الرحاب بالكامل، والصداقة القديمة بالكامل، والأولى بالرعاية بالكامل، والمدينة الصناعية الجديدة بالكامل، وعمارات التطبيقين بالكامل، ومنطقة المستعمرة، وعمارات الحديد والصلب، وعزبة النهضة، وعزبة السنية، وعزبة الفرن، وعزبة جراجوس، والسيل الجديد، والسيل الريفى، وخور عواضة، وأمبركاب، والناصرية، وشارع السماد، وأرض الجميلى، والصدرية، والحصايا، ومنطقة المطحن، والجزيرة".

وأضاف البيان: "يأتي ذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، و حتى الساعة الثانية عشر ظهر غدا السبت .

وتهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة ، والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.