حريق محدود في بعض الزراعات وأشجار الفاكهة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

اندلع حريق في بعض الزراعات الكائنة في نطاق قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، صباح اليوم الجمعة، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق في بعض الزراعات وأشجار الفاكهة، بعزبة المزرعة التابعة لقرية سدس بمركز ببا.

انتقلت الأجهزة الأمنية، ورجال الإطفاء وجرت السيطرة على ألسنة النيران وإخمادها، قبل امتدادها للزراعات والمباني المجاورة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.