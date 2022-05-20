سعر الذهب اليوم يتراجع 30 جينهًا مرة واحدة ببداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات 30 جينهًا مرة واحدة، مقارنة بأسعار أمس، رغم ارتفاع أسعار الخام عالميا.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 697 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 896 جنيهًا الجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1045 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1194 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8360 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، إلى نحو 1844 دولارا للأقية مقابل 1839 دولارا للأوقية، أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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