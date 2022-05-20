ماكرون يعلن الحكومة الجديدة اليوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 10:13 صباحاً - منذ ساعتين

قالت الرئاسة الفرنسية إنه سيتم إعلان حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الجديدة بعد ظهر اليوم الجمعة وإن الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد مقرر يوم الاثنين.

واختار ماكرون يوم الاثنين الماضي وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة جديدة للوزراء لقيادة الحكومة لتنفيذ إصلاحات ومساعدة الرئيس في تحقيق أغلبية برلمانية في يونيو حزيران، وهي المرة الثانية فقط خلال 30 عاما التي تتولى فيها امرأة هذا المنصب في فرنسا.

ومباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، برز اسم بورن كمرشحة محتملة. لكن ظهرت إلى جانبها أسماء نساء ورجال آخرين، ومن بين النساء مديرة عام منظمة اليونيسكو أودري أزولاي، والوزيرة الاشتراكية السابقة ماريسول تورين، أو الوزيرة اليمينية كاترين فوترين، أو الوسطية فليري ليتارد.

وأفادت أوساط مباشرة لماكرون، بعد الجولة الرئاسية الثانية في 24 أبريل (نيسان) الماضي، التي وفّرت له ولاية جديدة من 5 سنوات، أن الرئيس المجدد له راغب في أن تحل امرأة في المنصب الثاني في السلطة التنفيذية.

ومع تكليفها، تكون بورن ثاني امرأة تحتل منصب رئاسة الحكومة، ما جعل فرنسا متأخرة جداً عن الركب الأوروبي، إذ تكفي الإشارة إلى رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر، أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للتدليل على ذلك. وحالياً، تشغل المنصب نفسه امرأتان في فنلندا والسويد.

وسبقت بورن إلى هذا المنصب أديث كريسون ما بين العامين 1991 و1992 حين عهد إليها الرئيس الاشتراكي الأسبق فرنسوا ميتران رئاسة الحكومة، إلا أن تجربتها كانت مريرة، وانصبت عليها كل الانتقادات من الجهات بشكل غير مسبوق، بل إنها اتهمت بوجود علاقة لها مع الرئيس الأسبق، بل أطلق عليها لقب «مدام بومبادور» عشيقة الملك لويس الخامس عشر.