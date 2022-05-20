شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تسجل 4 آلاف و426 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت النمسا 4 آلاف و426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 8 وفيات جديدة مرتبطة بالوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و263 ألفا و160 ، والوفيات إلى 19 ألفا و.848

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا و336 ألفا و33 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن. وتلقى 6 ملايين و615 ألفا و490 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 45ر73%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.