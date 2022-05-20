انت الان تتابع خبر الفيفا يعلن أسماء حكام كأس العالم 2022 بقطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم اختيار 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الستة، وذلك بالنظر إلى عدة معايير أبرزها؛ جودة مستوى هؤلاء الحكام وأداؤهم المقدّم في بطولات "FIFA" وسائر المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.وقال رئيس لجنة حكام "FIFA"، السيد بيير لويغي كولينا: "كما اعتدنا دائما، فإن الجودة هي أولى المعايير التي نأخذها بعين الاعتبار، فقد اخترنا حكاما من أعلى المستويات في التحكيم الدولي، وما نجح كأس العالم 2018 إلا بسبب المستوى العالي للتحكيم؛ لهذا سنبذل قصارى جهودنا لنتمكن من تقديم مستوى مماثل أو أفضل في بطولة قطر بعد بضعة أشهر".

وانطلق مشروع "الطريق إلى قطر 2022" سنة 2019 بأكثر من 50 ثلاثيا مرشحا محتملا، وهم يخضعون لإعدادات مكثّفة، رغم أن جائحة كورونا تسببت في تعليق النشاطات لفترة طويلة.



وستكون نسخة قطر 2022 أول نسخة في تاريخ كأس العالم "FIFA" تعين فيها لجنة الحكام بالاتحاد الدولي 3 حكام من السيدات و3 أخريات مساعدات لهن، وقال رئيس لجنة حكام "FIFA"، السيد بيير لويغي كولينا بهذا الخصوص: "نحن سعداء جدا بوجود ستيفاني فرابارت من فرنسا وساليما موكاسانغا من رواندا ويوشيمي ياماشيتا من اليابان جنبا إلى جنب مع المساعدات نويزا باك من البرازيل وكارين دياز ميدينا من المكسيك وكاثرين نيسبيت من الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم".

كأس العالم 2022 تشهد للمرة الأولى مشاركة 3 حكام من السيدات

وتستضيف قطر النهائيات التي تُقام للمرة الأولى في بلد عربي، وأعدت 8 ملاعب لاحتضان البطولة؛ هي استاد خليفة الدولي، واستاد الثمامة، واستاد أحمد بن علي، واستاد المدينة التعليمية، واستاد الجنوب، واستاد 974، واستاد البيت الذي يستضيف المباراة الافتتاحية، واستاد لوسيل الذي يستضيف المباراة النهائية.

وتُفتتح البطولة رسمياً بمواجهة صاحب الأرض المنتخب القطري أمام منتخب الإكوادور على استاد البيت يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي السنغال وهولندا.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2022 بقطر عن مجموعات صعبة للمنتخبات العربية، فبالإضافة إلى منتخب قطر الذي جاء في المجموعة الأولى رفقة هولندا والإكوادور والسنغال، حل المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا، أما المنتخب المغربي فوضعته القرعة في المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا وكرواتيا وكندا، في حين حل المنتخب التونسي بالمجموعة الرابعة إلى جانب منتخب فرنسا (حامل اللقب) والدنمارك والمتأهل من الملحق العالمي (الإمارات / أستراليا) ضد بيرو.

ومن بين المجموعات القوية التي قدمتها قرعة مونديال 2022، المجموعة الخامسة التي تضم منتخبي إسبانيا وألمانيا إلى جانب المنتخب الياباني والمتأهل من المحلق العالمي الذي يجمع كوستاريكا بنيوزيلندا.