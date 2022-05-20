إلغاء حفل جوائز مانشستر يونايتد للعام الحالي بسبب 'الإحراج' من سوء النتائج

الخليج 365 – رياضة

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر إلغاء حفل توزيع جوائز نهاية الموسم، بناء على طلب اللاعبين المحرجين من جماهيرهم.



وكشفت الصحيفة البريطانية، أن لاعبي "الشياطين الحمر" طلبوا من إدارة النادي إلغاء حفل توزيع جوائز نهاية الموسم لشعورهم بالإحراج أمام جماهير الفريق بسبب النتائج السلبية التي حققوها خلال الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد استجابت لطلب اللاعبين بعدم استضافة حفل توزيع جوائز نهاية الموسم بعد أن شعر اللاعبون بالحرج نظرا لأنه كان أسوأ موسم لـ"الشياطين الحمر" في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ" برصيد 58 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية الموسم الكروي، وفشل الفريق في حجز إحدى البطاقات الأربع المخصصة للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.