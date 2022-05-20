شكرا لقرائتكم خبر عن احذر استعراض القوة.. الحبس سنة والمراقبة الشرطية 5 سنوات عقوبة التلويح بالعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون، عقوبة استعراض القوة أو التلويح بالعنف ضد الآخرين مما يسبب لهم إيذاء نفسيا وبدنيا، وطبقا لنص المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى به أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وفي جميع الأحوال يقضي بوضع الجاني تحت المراقبة الشرطية لمدة 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات بالإضافة إلى جريمة الضرب طبقًا لنص الماده 242 عقوبات بالإضافه لجرائم السب والقذف والتي تعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة.