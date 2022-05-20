شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" لجالية مصر بالدنمارك: حقوق المصريين بالخارج على رأس أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، الذى يزور الدنمارك خلال الفترة من 15 إلى 21 مايو 2022 بعدد من أعضاء الجالية المصرية المتواجدة فى الدنمارك من مختلف الأعمار بمقر السفارة بمشاركة السفير المصرى فى كوبنهاجن وأعضاء السفارة، للاستماع إلى آرائهم وطلباتهم ونقلها إلى المجلس، وذلك فى ضوء الأولوية التى تعطيها الدولة المصرية للمواطن المصرى ومتابعة أوضاع الجالية المصرية في الخارج.

وزيارة الوفد البرلمانى برئاسة النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تأتى بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتنسيق المواقف في شتى المجالات.

وأكد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في بيان اليوم حرصه على أن يتضمن الوفد الزائر ضمن أعضاءه النواب المسئولين عن موضوعات المصريين في الخارج، وكذلك على حرص لجنة العلاقات الخارجية على الالتقاء بأعضاء الجاليات المصرية في الدول التي يقومون بزياراتها.

كما أشار إلى أن حفاوة الاستقبال التي لاقاها وفد مجلس النواب منذ وصولهم إلى الدنمارك، والتي ظهرت بشكل واضح في اللقاءات التي جمعتهم مع المسئولين الدنماركيين تعكس اهتمام الجانب الدنماركي بتعزيز التعاون مع مصر.

من جانبهم، أعرب أعضاء الجالية عن ترحيبهم بوفد مجلس النواب في الدنمارك، وعن تقديرهم لتخصيص جزء من الزيارة التي يقومون بها إلى الدنمارك للاستماع إلى آرائهم والتعرف على طلباتهم، حيث دار الحديث في إطار ودي حول الإنجازات التي تحققت في مصر بمختلف المجالات في الطريق نحو الجمهورية الجديدة من أجل الارتقاء بالمواطن المصري من خلال المبادرات التي أطلقتها الدولة كمبادرة حياة كريمة، و100 مليون صحة، ومبادرة تطوير الريف المصري.

كما أعربوا عن سعادتهم البالغة بالتحرك النشط الذي تقوده الدبلوماسية المصرية في الدنمارك، في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية إلى كوبنهاجن للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر التغير المناخي COP27، واللقاءات الثنائية التي قام بها على هامش الزيارة مع نظيره الدنماركي والسيدة رئيسة الوزراء الدنماركية.

من جهته، رحب السيد السفير كريم شريف السفير المصري في الدنمارك بأعضاء وفد مجلس النواب وأعضاء الجالية في مقر السفارة، مؤكداً على أن باب السفارة مفتوح لكافة المصريين في أي وقت، وأنها تعد بيت مصر الذي يجمع كل المصريين المتواجدين في الدنمارك، مؤكداً على أهمية استمرار التواصل بين أبناء الجالية والسفارة.