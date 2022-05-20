الطقس في 6 أيام: نشاط للرياح.. وانخفاض حرارة بداية من هذا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة في الفترة من غدٍ الجمعة إلى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد يوم الجمعة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد طقس يومي السبت والأحد المقبلين، انخفاضًا في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد بقيم تتراوح من 4: 5 درجة مئوية، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح يوم السبت، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويحدث نشاط رياح يوم الأحد على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وطقس الاثنين يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح يوم الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد يوم الأربعاء، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.