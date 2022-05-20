شكرا لقرائتكم خبر عن منها "الديسكوهات".. ماهى المنشآت السياحية بالقانون الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر برقم 8 لسنة 2022، المنشآت التي يطبق عليها أحكام هذا القانون، والبنود الخاصة به والتي تتمثل في فرض العقوبات والغرامات التى تطبق على المخالفين لأحكامه، بجانب أنه هذه المنشآت تستمع أيضا بالعديد من الحوافز والامتيازات المتعلقة بمنظومة التراخيص .

وحدد القانون الأماكن التي يندرج عليها مصطلح "منشآة سياحية" على النحو الأتى:

1.الأماكن المعدة أساسًا لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة .

2. المطاعم والمطاعم العائمة «ثابتة أو متحركة» و مطاعم التيك أواى و العربات ، الكافتيريات .

3. ووسائل النقل السياحى والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية .

4. الديسكوهات والملاهى الليلية ومحال بيع العاديات والسلع السياحية .

5. مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفارى وأنشطة بحرية ، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية.