أردوغان: تركيا أبلغت حلفاءها رفضها انضمام السويد وفنلندا لعضوية الأطلسي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقطع مصور على حسابه على تويتر اليوم الخميس إن تركيا أبلغت الحلفاء أنها سترفض منح السويد وفنلندا عضوية حلف شمال الأطلسي.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلبين رسميين أمس الأربعاء للانضمام إلى عضوية الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو قرار دفعهما له الغزو الروسي لأوكرانيا. وتأتي اعتراضات تركيا بمثابة مفاجأة لأعضاء الحلف الآخرين.

وقال أردوغان في مقابلة مع طلاب في وقت متأخر أمس الأربعاء «سنتمسك بسياستنا. أبلغنا الحلفاء أننا سنقول لا لعضوية فنلندا والسويد في حلف الأطلسي».

وأضاف أن السويد وفنلندا تؤويان وتمولان «إرهابيين» وتزودانهم بالسلاح، مكرراً اتهامات أنقرة بأن الدولتين تدعمان جماعات تعتبرها إرهابية لا سيما حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أيضا جماعة إرهابية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحزب العمال الكردستاني.