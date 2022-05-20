إصابة 8 في انفجار بمصفاة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا بجراح في انفجار بمصفاة أونسان التابعة لشركة إس أويل كورب في أولسان بكوريا الجنوبية اليوم الخميس.

وإس أويل هي ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية والمساهم الرئيسي فيها هو أرامكو السعودية. وتقع المصفاة، وطاقتها 669 ألف برميل يومياً، على بعد 380 كيلومتراً جنوب شرقي سول.