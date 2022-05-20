إصابة 8 في انفجار بمصفاة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية

19 مايو , 2022
انفجار بمصفاة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية
ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا بجراح في انفجار بمصفاة أونسان التابعة لشركة إس أويل كورب في أولسان بكوريا الجنوبية اليوم الخميس.
وإس أويل هي ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية والمساهم الرئيسي فيها هو أرامكو السعودية. وتقع المصفاة، وطاقتها 669 ألف برميل يومياً، على بعد 380 كيلومتراً جنوب شرقي سول.
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