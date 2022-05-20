انت الان تتابع خبر الميزة المنتظرة تقترب.. 'واتساب' يعفي مستخدميه من 'الإحراج' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن هذه القيود ما كان يسبب الإحراج لمستخدمي المجموعات على "واتساب" عند مغادرتهم لمجموعة (Group)، حيث كان يظهر اسم المغادر في صفحة الدردشات أمام جميع الأعضاء.

لكم التطبيق قرر التوقف عن إحراج مستخدميه، من خلال السماح لهم بالمغادرة الصامتة من المجموعات، وهذا ما سيحدث قريبا.



ويقول أخصائي التواصل الاجتماعي خالد موسى بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن هذا التغيير لطالما انتظره المستخدمون منذ زمن، حيث كان البعض مجبرا على البقاء في مجموعات "واتساب" دون رغبتهم في ذلك، تفاديا للإحراج أمام بقية الأعضاء.

ويكشف موسى أن هذا التغيير الذي سيأتي قريبا "سيسمح لمشرف المجموعة فقط بمعرفة من الذي غادر، من دون أن يعلم أو يلاحظ أحد ذلك"، مشيرا إلى أن "واتساب يخاطر بهذا التغيير لأنه عند بدء تفعيله على التطبيق سيدعم انسحاب أعضاء المجموعات منها وقت يشاؤون من دون إحراج، ما سيؤدي إلى تراجع عدد أعضاء المجموعات وهو ما لا يريده واتساب".



ومن جهة أخرى، يلفت مستشار الأمن السيبراني مازن الدكاش إلى مزيد من التغييرات التي ستحدث في التطبيق، وتحديدا "واتساب للأعمال" الذي سيشهد في الفترة المقبلة إطلاق خدمة "واتساب بريميوم" (WhatsApp Premium)، التي ستكون خدمة مدفوعة بالنسبة لأصحاب الشركات والأعمال فقط.

وأضاف أن خدمة "واتساب بريميوم" سستمنح الشركات القدرة على ربط حساب "واتساب" واحد بما يصل إلى 10 أجهزة، بالإضافة إلى القدرة على إنشاء رابط قصير يسمح للعملاء بالاتصال بالشركات عن طريق فتح الرابط الذي يتضمن رقم هاتف الشركة.

وبحسب الدكاش، فإن "واتساب" لم يحدد بعد سعر الاشتراك بهذه الخدمة التي يطورها حاليا، بما سيساعده في تحقيق ربح مادي إضافي، فضلا عن بسط سلطته أكثر فأكثر في عالم الأعمال مستفيدا من القاعدة الجماهرية الضخمة التي يمتلكها، كما يحدث في تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام".