انت الان تتابع خبر المرور العامة تطالب بتفعيل الإشارات الضوئية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالب مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي، الجمعة، أمانة بغداد بتفعيل الإشارات الضوئية.
وقال الربيعي في بيان، "اطالب من امانة بغداد تفعيل كل الاشارات الضوئية وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رفضي لتطبيق الاشارة غير صحيح".
وأضاف أن "كثافة السير بالوقت الحاضر ستأخر المواطن لساعات ولا يمكننا التطبيق مثل باقي دول العالم نتيجة الكثافة المرورية"، مشدداً بالقول "ماضون بتطبيق جميع القانون".