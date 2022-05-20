المرور العامة تطالب بتفعيل الإشارات الضوئية

وقال الربيعي في بيان، "اطالب من امانة بغداد تفعيل كل الاشارات الضوئية وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رفضي لتطبيق الاشارة غير صحيح".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012