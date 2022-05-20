تحرير مختطفة واعتقال الخاطف في كربلاء

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت شرطة كربلاء، الجمعة، عن تحرير مختطفة واعتقال الخاطف في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "بعد أن استنجد أحد المواطنين بقسم شرطة الأقضية بأن زوجته مخطوفه وجه قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني كافة مفاصل مديرية الشرطة المتواجدة ضمن المحافظة بالبحث والتحري ونصب سيطرات مؤقتة والقاء القبض على الخاطف".

وأضافت أنه "بفترة قياسية جداً تم إلقاء القبض على الخاطف وتحرير المختطفة في احدى مناطق المحافظة من قبل ابطال قسم شرطة الاقضية".