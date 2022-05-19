شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحة بالبرتغال تقلق من تفشي «جدري القرود» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الصحية في البرتغال، التي اكتشف بها أكبر عدد من حالات الإصابة بجدري القرود، اليوم الخميس إنها قلقة من انتشار المرض لكنها طلبت من المواطنين التحلي بالهدوء مشيرة إلى أن خطر العدوى منخفض.

وأوضحت مارجاريدا تافاريس المتحدثة باسم فريق عمل مكافحة جدري القرود في البلاد لرويترز في مقابلة عبر الفيديو إن البرتغال سجلت 14 حالة إصابة بالمرض ولديها 20 حالة اشتباه.

ويسبب فيروس جدري القرود أعراض حمى وطفحا جلديا بشكل مميز حيث تبرز حبوب على الجلد.

فيما أثار ظهور حالات إصابة بالمرض في بريطانيا والبرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة ودول أخرى القلق لأن المرض الذي ينتشر عبر المخالطة واكتشف للمرة الأولى في القرود لم يظهر عادة إلا في غرب ووسط أفريقيا ونادرا ما ظهر في أماكن أخرى من العالم.

وقالت تافاريس "السلطات الصحية قلقة، من المهم التحرك بالطريقة الصحيحة واتخاذ القرارات الصائبة لكسر سلاسل العدوى... لكنه مرض لا يسهل انتقاله".

يذكر أن هناك سلالتان رئيسيتان للمرض إحداهما سلالة الكونجو، وهي الأشد خطورة بنسبة وفيات تصل إلى 10 بالمئة وسلالة غرب أفريقيا بمعدل وفيات حوالي 1 بالمئة من حالات الإصابة.

كما أن الحالات التي رصدت في البرتغال من سلالة غرب أفريقيا، ولم يسافر أي من المصابين بالمرض لأفريقيا ولم تتمكن السلطات من تحديد أي صلة بين حالات الإصابة وفقا لتافاريس.