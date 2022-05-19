الصور الأولى لموقع حريق غرفة الغازات في مستشفى أسيوط الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

ينشر موقع الخليج 365 الصور الأولى لموقع الحريق الذي اندلع مساء اليوم الخميس، في غرفة الغازات بمستشفى أسيوط الجامعي دون خسائر بشرية.

وفي التفاصيل تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بغرفة الغازات بمستشفى جامعة أسيوط.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط.

تبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بغرفة الغازات في جهاز الأوكسجين بمستشفى جامعة أسيوط ضمن 4 أجهزة في الغرفة.وتم السيطرة بمعرفة الحماية المدنية.

وأوضح مصدر مسئول بأن جهاز الأوكسجين المحترق خارج الخدمة ولا يعمل؛ مؤكدًا على تشغيل 3 أجهزة أخرى.